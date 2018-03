Ronaldo rettet Portugal Sieg gegen Ägypten

Zürich (SID) - Europameister Portugal hat einen Fehlstart ins WM-Jahr dank Weltfußballer Cristiano Ronaldo vermieden. Der Superstar des Champions-League-Siegers Real Madrid traf in Zürich beim 2:1 (0:0) gegen Ägypten in der Nachspielzeit gleich doppelt (90.+3 und 90.+6) und drehte das Spiel damit noch. Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah hatte Ägypten in der 56. Minute in Führung gebracht.

Cristiano Ronaldo drehte das Spiel in der Nachspielzeit © SID

Portugal trifft bei der WM (14. Juni bis 15. Juli) in der Gruppe B auf Iran, Marokko und Spanien. Ägypten bekommt es in der Gruppe A mit Gastgeber Russland, Saudi-Arabien und Uruguay zu tun.