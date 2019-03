Ronaldo vom Weiterkommen überzeugt - Appell an die Fans

Turin (SID) - Superstar Cristiano Ronaldo ist trotz der kniffligen Ausgangssituation für Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin vom Viertelfinaleinzug in der Champions League überzeugt. "Uns steht ein fantastischer Abend bevor. Die Mannschaft ist zuversichtlich, dass wir ein großes Match abliefern können und ich bin es auch", sagte der Portugiese vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Atletico Madrid. Turin hatte das Hinspiel in der spanischen Hauptstadt 0:2 verloren.

Cristiano Ronaldo traut Juve Viertelfinaleinzug zu © SID

"Im Fußball kann alles passieren, und wir wollen beim Heimspiel vor unseren Zuschauern eine große Reaktion zeigen", sagte Ronaldo. Atletico sei ein "starker" Gegner. Aber: "Wir werden alles tun, um sie zu besiegen." Zudem rief CR7 in dem auf der Klub-Homepage veröffentlichten Interview die Fans zur leidenschaftlichen Unterstützung ihrer Mannschaft auf.

"Wir können wirklich eine besondere Nacht erleben, sowohl auf dem Spielfeld, als auch auf der Tribüne", sagte CR7, nachdem Teile der Turiner Tifosi zuletzt gegen die hohen Eintrittspreise protestiert hatten: "Wir müssen positiv denken und an den Sieg glauben. Wir brauchen Eure Unterstützung. Ihr sorgt im Stadion für eine fantastische Stimmung, und wir werden auf dem Spielfeld unser Bestes geben."