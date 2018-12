Roosters-Manager Mende nach Schlaganfall im Krankenhaus

Iserlohn (SID) - Manager Karsten Mende von den Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird nach einem Schlaganfall am zweiten Weihnachtstag in einem Krankenhaus behandelt. Das teilte der Klub an Silvester mit. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des 50 Jahre alten Ex-Nationalspielers machten die Roosters nicht. Mendes Aufgaben bei den Sauerländern übernimmt zunächst Iserlohns Prokurist Bernd Schutzeigel.