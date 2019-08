Rose hat alle Hände voll zu tun: "Menge Dinge abarbeiten"

Sandhausen (SID) - Marco Rose hat nach eigener Einschätzung in den kommenden Wochen alle Hände voll zu tun. "Wir haben noch eine Menge an Dingen abzuarbeiten", sagte der neue Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Anschluss an seinen äußerst schmeichelhaften Erfolg beim Pflichtspieldebüt.

Trainer Marco Rose beim Trainingsauftakt der Gladbacher © SID

Tatsächlich zeigten die Gladbacher beim 1:0 (1:0) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten SV Sandhausen eine schwache Vorstellung. Der Treffer von Neuzugang und Weltmeister-Sohn Marcus Thuram (19.) bewahrte den dreimaligen Pokalsieger, der beim Ligastart gegen Schalke 04 antreten muss, vor einer Blamage.

Hinter dem Anpfiff in Sandhausen stand lange Zeit ein Fragezeichen. 20 Minuten vor dem geplanten Spielbeginn um 20.45 Uhr fiel als Folge eines heftigen Unwetters das Flutlicht aus. Die Beleuchtung konnte zwar rasch wiederhergestellt werden - aufgrund von Blitz, Donner und Starkregen wurde der Anpfiff aber auf 21.30 Uhr verschoben.