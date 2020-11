Rossi muss auf Testergebnis warten - Gerloff fährt im Training

Köln (SID) - Der neunmalige Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi muss weiter auf grünes Licht für seine Teilnahme am Großen Preis von Europa in Valencia warten. Nach einem negativen Coronatest am Donnerstag wurde der MotoGP-Superstar aus Italien Freitagvormittag in Spanien erneut getestet. Das Ergebnis wird aber erst am Abend erwartet.

Motorrad: Rossi positiv auf Corona getestet © SID

Deshalb springt zunächst Ersatzmann Garrett Gerloff ein. Der US-Amerikaner wird Rossis Yamaha im ersten und zweiten freien Training fahren. Das Werksteam hatte Gerloff sicherheitshalber als Back-up an die Strecke mitgenommen.

Werde Rossi (41) erneut negativ getestet, "wird er ab dem FP3 am Großen Preis von Europa am Wochenende teilnehmen", teilten die Japaner mit. Das dritte Training findet am Samstag statt, das Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN).

Nach seiner Coronavirus-Infektion hatte "Doctor" Rossi die vergangenen beiden Rennen in Alcaniz/Spanien verpasst.