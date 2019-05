Rostock qualifiziert sich für den DFB-Pokal

Köln (SID) - Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat sich souverän für den DFB-Pokal qualifiziert. Das Team von Trainer Jens Härtel gewann das Pokalfinale Mecklenburg-Vorpommerns 4:1 (2:0) gegen den Oberligisten Torgelower FC Greif. Es war der fünfte Pokal-Erfolg in Serie für den ehemaligen Bundesligisten. Für Hansa trafen Tanju Öztürk (8.), Pascal Breier (38., 58.) und Maximilian Ahlschwede (76.). Torgelow war durch Kevin Riechert (82.) erfolgreich.

Hansa Rostock steht nach 4:1-Erfolg im DFB-Pokal © SID

Ebenfalls den Sprung in den lukrativen Wettbewerb schaffte der Fünftligist FC Oberneuland durch den 1:0 (1:0)-Sieg im Finale des Bremen-Pokals gegen den Ligakonkurrenten Bremer SV. In der deutschen Hauptstadt triumphierte Regionalligist Viktoria Berlin mit 1:0 (0:0) gegen Rekordgewinner TeBe Berlin, in Hamburg setzte sich der Titelverteidiger TuS Dassendorf 2:1 (0:1) gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt durch.