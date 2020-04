Roth-Triathlon 2021 nach weniger als einer Minute ausgebucht

Hamburg (SID) - Der traditionsreiche Langstrecken-Triathlon in Roth ist mehr als ein Jahr vor seiner Austragung am 4. Juli 2021 bereits ausgebucht. Am Montag wurden in weniger als einer Minute die letzten 750 Einzeltickets und 120 Staffel-Startplätze online geblockt. Insgesamt wird es 3400 Einzelstarter und 650 Staffeln geben.

Aus Sicherheitsgründen ist keine Erhöhung der Teilnehmerzahl vorgesehen. Das in diesem Sommer geplante Rennen kann wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden.