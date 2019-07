Rothenbaum: Kohlschreiber scheitert an Auftakthürde - Molleker im Achtelfinale

Hamburg (SID) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Hamburg bereits an der Auftakthürde gescheitert. Der Davis-Cup-Spieler aus Augsburg war in seiner Erstrundenpartie gegen den Ungarn Marton Fucsovics chancenlos und verlor mit 3:6, 0:6. Talent Rudi Molleker steht hingegen nach einem 7:6 (10:8), 6:4 gegen den Argentinier Leonardo Mayer im Achtelfinale.

Philipp Kohlschreiber verlor gegen Marton Fucsovics © SID

Dort trifft der 18-jährige Berliner, der dank einer Wildcard im Hauptfeld steht, entweder auf den an Position drei gesetzten Italiener Fabio Fognini oder den Qualifikanten Julian Lenz (Gießen). Auch im vergangenen Jahr hatte Molleker, derzeit Weltranglisten-150., den Sprung ins Achtelfinale geschafft.

Für Kohlschreiber endete die 15. Teilnahme am Rothenbaum hingegen schon am ersten Turniertag. Zuvor war bereits Wildcard-Inhaber Daniel Altmaier (Kempen) gegen den Slowaken Martin Klizan mit 2:6, 2:6 ausgeschieden.

Die deutschen Hoffnungen ruhen bei dem Traditionsturnier an der Elbe vor allem auf Lokalmatador Alexander Zverev. Der Weltranglistenfünfte steigt am Dienstag gegen den Chilenen Nicolas Jarry ins Geschehen ein. Auch Jan-Lennard Struff bestreitet sein Auftaktmatch bei der mit 1,86 Millionen Euro dotierten Veranstaltung am Dienstag gegen den Brasilianer Thiago Monteiro.