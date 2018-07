Rothenbaum: Masur mit erstem Sieg auf der Tour ins Achtelfinale

Hamburg (SID) - Daniel Masur steht überraschend als erster deutscher Spieler bei den mit 1,6 Millionen Euro dotierten German Open der Tennisprofis am Hamburger Rothenbaum im Achtelfinale. Der Qualifikant aus Bückeburg besiegte French-Open-Achtelfinalist Maximilian Marterer (Nürnberg) in 92 Minuten mit 6:3, 6:4. Es war der erste Spielgewinn für den 23-Jährigen auf der ATP-Tour.

Maximilian Marterer unterliegt überraschend Daniel Masur © SID

Die Nummer 349 der Weltrangliste trifft in der Runde der letzten 16 auf den an Nummer zwei gesetzten Diego Schwartzman. Der Argentinier benötigte mehr als zwei Stunden, um sich gegen den per Wildcard ins Hauptfeld gelangten Casper Ruud aus Norwegen mit 6:4, 2:5, 6:2 durchzusetzen.

Weniger Mühe hatte zuvor Schwartzmans Landsmann Leonardo Mayer beim Erreichen der zweiten Runde. Der Titelverteidiger besiegte Albert Ramos-Vinolas aus Spanien nach 83 Minuten mit 6:3, 6:2.

Nächster Gegner des Südamerikaners ist der an Nummer sechs gesetzte Italiener Marco Cecchinato oder Gael Monfils aus Frankreich. Die Segel streichen musste bereits Damir Dzumhur. Die Nummer vier der Setzliste aus Bosnien-Herzegowina verlor gegen den slowakischen Qualifikanten Jozef Kovalik mit 2;6, 4:6.