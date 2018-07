Rothenbaum: Titelverteidiger Leonardo Mayer im Viertelfinale

Hamburg (SID) - Titelverteidiger Leonardo Mayer hat bei den German Open der Tennisprofis am Hamburger Rothenbaum das Viertelfinale erreicht. Der Argentinier besiegte Gael Monfils aus Frankreich mit 6:1, 7:5.

German Open: Leonardo Mayer erreicht das Viertelfinale © SID

In der Runde der letzten Acht trifft der Vorjahressieger am Freitag auf seinen an Nummer zwei gesetzten Landsmann Diego Schwartzman. Der Weltranglisten-Zwölfte hatte zuvor den Qualifikanten Daniel Masur aus Bückeburg ausgeschaltet.