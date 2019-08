Rothenberger trägt's mit Fassung: "So ist der Sport"

Rotterdam (SID) - Mannschafts-Olympiasieger Sönke Rothenberger hat bei der Dressur-EM in Rotterdam sein mäßiges Ergebnis im Grand Prix Special mit Fassung getragen. "Wir haben viel zu viele Fehler gemacht, das war bestimmt der schlechteste Special, den wir je geritten sind", sagte der 24-Jährige, der mit seinem Wallach Cosmo Platz sechs belegte und damit nicht in der abschließenden Kür am Samstag starten darf.

Sönke Rothenberger ist einer der Dressur-Equipe © SID

Trotz der Enttäuschung wollte Rothenberger seinem Pferd keine Schuld geben: "Er hat schon so viel für mich getan und so viel mit mir gewonnen, da muss man dann halt auch mal eine Niederlage akzeptieren." Es sei zwar "schade, dass wir die ausgerechnet bei einer EM kassiert haben, aber so ist halt der Sport".

Rothenbergers Pech war das große Glück von Jessica von Bredow-Werndl, die mit ihrer Stute Dalera hinter Isabell Werth, Dorothee Schneider und der Dänin Cathrin Dufour Platz vier belegte. "Ich freue mich so, dass wir unsere Kür zeigen dürfen, ich finde die so schön", sagte die 33-Jährige.