Roy Hodgson ältester Teammanager der Premier League

Leicester (SID) - Teammanager Roy Hodgson von Crystal Palace hat in der englischen Premier League einen Altersrekord aufgestellt. Hodgson stand beim 4:1-Erfolg seines Teams bei Leicester City mit 71 Jahren und 198 Tagen an der Seitenlinie und ist damit der älteste Trainer in der Geschichte der Liga. In seiner Karriere trainierte Hodgson unter anderem den FC Liverpool sowie Inter Mailand und war von 2012 bis 2016 Nationaltrainer Englands.