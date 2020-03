Rubaiyat ist Galopper des Jahres

Köln (SID) - Der dreijährige Hengst Rubaiyat ist zum Galopper des Jahres 2019 gewählt worden. Der von Henk Grewe trainierte Rubaiyat verwies bei der ältesten Publikumswahl Deutschlands mit 42 Prozent der abgegebenen Stimmen Derbysieger Laccario (38 Prozent) auf Platz zwei. Das gab der Dachverband Deutscher Galopp am Freitag bekannt.

Hengst Rubaiyat ist Deutschlands Galopper des Jahres © SID

Rubaiyat gewann im vergangenen Jahr bei allen seinen vier Starts. Die geplante Siegerehrung wird es allerdings vorerst nicht geben. Die Verleihung am Ostermontag in Köln wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Der Rennbetrieb in Deutschland ruht erst einmal bis zum 18. April.