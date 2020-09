Rublew und Tsitsipas im Halbfinale von Hamburg

Hamburg (SID) - Andrej Rublew und Stefanos Tsitsipas haben beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum das Halbfinale erreicht. Der Russe Rublew (Nr. 5) schlug im Viertelfinale den Spanier Roberto Bautista Agut (Nr. 4) mit 6:2, 7:5. Der Grieche Tsitsipas, in der Hansestadt an Position zwei gesetzt, folgte in die Runde der letzten Vier mit einem 7:6 (7:5), 6:2 gegen den Serben Dusan Lajovic.

Im Halbfinale von Hamburg: Andrej Rublew © SID

Rublew trifft nun am Samstag auf Alexander Bublik (Kasachstan) oder Cristian Garin (Chile). Tsitsipas bekommt es mit Ugo Humbert (Frankreich) oder Casper Ruud (Norwegen) zu tun.

Als letzte Deutsche im Einzel waren Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und Dominik Koepfer (Furtwangen) im Achtelfinale ausgeschieden. Dabei war Koepfer im Achtelfinale an Bautista Agut gescheitert.