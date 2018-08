Ruder-EM: Deutschland-Achter souverän im Finale

Glasgow (SID) - Der Deutschland-Achter ist dem sechsten EM-Titel in Folge einen Schritt näher gekommen. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) gewann bei den European Championships in Glasgow seinen Vorlauf in 5:32,830 Minuten souverän vor dem WM-Dritten Italien (5:33,370) und Rumänien (5:57,100). Die Olympia-Zweiten von Rio zogen damit direkt ins Finale am Sonntag (13.45 Uhr/ZDF) ein.

Der Deutschland-Achter zieht ins Finale ein © SID

Den zweiten Vorlauf gewann die Niederlande. Die Rio-Dritten fuhren in 5:36,350 Minuten vor Olympiasieger und Gastgeber Großbritannien (5:38,630) ins Ziel. Großbritannien und Italien müssen somit am Freitag (12.30 Uhr) im Hoffnungslauf antreten.

Direkt für das Finale qualifizierte sich am Donnerstag der Damen-Vierer ohne Steuerfrau, der als Zweiter hinter Rumänien ins Ziel kam. Stephan Riemekasten (Berlin) und Max Appel (Magdeburg) zogen im Doppelzweier hinter Polen und Italien ebenfalls in den Endlauf ein.

Die Schwerinerin Marie Louise Dräger muss nach ihrem dritten Platz in Leichtgewichts-Einer in den Hoffnungslauf. Lars Wichert (Hamburg) konnte in der gleichen Kategorie bei den Männern als Zweiter hinter Peter Galambos (Ungarn) direkt für das Halbfinale qualifizieren.

Der DRV ist in Glasgow nur in neun der 18 Klassen vertreten. Viele Top-Ruderer befinden sich bereits im Trainingslager für die WM im bulgarischen Plowdiw (9. bis 16. September).