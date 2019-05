Ruder-EM: Deutschland-Achter souverän im Finale

Luzern (SID) - Der Deutschland-Achter ist dem siebten EM-Titel in Folge einen Schritt näher gekommen. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) gewann auf dem Luzerner Rotsee seinen Vorlauf in 5:27,39 Minuten souverän vor dem WM-Sechsten Rumänien und Russland. Die Olympiazweiten von Rio zogen damit direkt ins Finale am Sonntag (14.58 Uhr) ein.

Dem Achter winkt der siebte EM-Titel in Folge © SID

Den zweiten Vorlauf gewann das Boot der Niederlande. Die EM-Zweiten von 2018 verwiesen in 5:22,95 Minuten den Olympiasieger und WM-Dritten Großbritannien (5:25,14) auf Rang zwei. Die Briten müssen somit am Samstag (15.18 Uhr) im Hoffnungslauf antreten.

Einen EM-Auftakt nach Maß erwischte auch die deutsche Einer-Hoffnung Oliver Zeidler. Der 22 Jahre alte Ingolstädter gewann seinen Vorlauf und zog direkt ins Viertelfinale ein. Zeidler, der erst vor drei Jahren vom Schwimmen zum Rudern gewechselt war, bestreitet auf dem Rotsee seine erste EM.

Das Einer-Viertelfinale steht am Samstag ab 9.42 Uhr auf dem Programm, das Halbfinale folgt um 14.43 Uhr. Die Entscheidung um den EM-Titel fällt am Sonntag ab 11.32 Uhr.

Ebenfalls bereits im Finale stehen der Doppelvierer der Frauen und der Vierer ohne Steuermann, die jeweils ihren Vorlauf gewannen.