Ruder-EM: Zeidler mit Sieg im Einer-Finale

Luzern (SID) - Die deutsche Einer-Hoffnung Oliver Zeidler ist bei der Ruder-EM in Luzern problemlos ins Finale eingezogen. Der 22 Jahre alte Ingolstädter gewann am Samstag auf dem Rotsee seinen Halbfinallauf über 2000 Meter in 6:50,76 Minuten und darf sich am Sonntag in der Entscheidung um den EM-Titel (ab 11.32 Uhr) berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Zeidler hatte keine Probleme © SID

Insgesamt ist der Deutsche Ruderverband am Sonntag in sieben der 14 olympischen Klassen in den Finals vertreten. Neben Zeidler kämpfen bei den Männern auch der Deutschland-Achter, der Vierer ohne Steuermann, der Doppelvierer und der Leichtgewichts-Doppelzweier sowie bei den Frauen der Doppelzweier und der Doppelvierer um Medaillen.

Zeidler lieferte sich ein knappes Rennen mit dem zweitplatzierten Dänen Sverri Nielsen, den er noch kurz vor dem Ziel um 23 Hundertstelsekunden abfing. Die schnellste Zeit im Halbfinale stellte der Kroate Damir Martin (6:48,57) auf.

Zeidler hatte bereits zuvor seinen Viertelfinallauf in 7:01,29 Minuten für sich entschieden. Zeidler, der erst vor drei Jahren vom Schwimmen zum Rudern gewechselt war, bestreitet in Luzern seine erste EM.