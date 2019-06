Ruder-EM: Zeidler mit Sieg im Einer-Halbfinale

Luzern (SID) - Die deutsche Einer-Hoffnung Oliver Zeidler ist bei der Ruder-EM in Luzern problemlos ins Halbfinale eingezogen. Der 22 Jahre alte Ingolstädter gewann am Samstagmorgen auf dem Rotsee seinen Viertelfinallauf. Bereits bei der ersten Zwischenzeit nach 500 Metern lag Zeidler vorn und gab die Führung bis zum Ziel nach 2000 Metern nicht mehr ab. In 7:01,29 Minuten lag er 1,38 Sekunden vor dem zweitplatzierten Kroaten Damir Martin.

Zeidler hatte keine Probleme © SID

Zeidler, der erst vor drei Jahren vom Schwimmen zum Rudern gewechselt war, bestreitet in Luzern seine erste EM. Das Halbfinale steht am Samstagnachmittag (ab 14.43 Uhr) auf dem Programm. Die Entscheidung um den EM-Titel fällt am Sonntag ab 11.32 Uhr.