Ruder-EM: Zeidler zieht mit Sieg ins Viertelfinale ein

Luzern (SID) - Die deutsche Einer-Hoffnung Oliver Zeidler hat bei der Ruder-EM in Luzern problemlos das Viertelfinale erreicht. Der 22 Jahre alte Ingolstädter gewann am Freitag seinen Vorlauf und ging einem Start im Hoffnungslauf am Nachmittag aus dem Weg. Zeidler, der erst vor drei Jahren vom Schwimmen zum Rudern gewechselt war, bestreitet auf dem Rotsee seine erste EM.

Zeidler hatte keine Probleme © SID

Das Viertelfinale steht am Samstag ab 9.42 Uhr auf dem Programm, das Halbfinale folgt um 14.43 Uhr. Die Entscheidung um den EM-Titel fällt am Sonntag ab 11.32 Uhr.