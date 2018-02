Ruder-Olympiasieger Tjukalow mit 87 Jahren gestorben

Moskau (SID) - Der russische Ruder-Olympiasieger Juri Tjukalow ist am Montag im Alter von 87 Jahren gestorben. Das teilte der russische Ruder-Verband mit. Im Einer gewann Tjukalow bei den Spielen 1952 in Helsinki überraschend das erste Olympiagold für die Sowjetunion im Rudern. Vier Jahre später in Melbourne siegte er gemeinsam mit Alexander Berkutow im Doppelzweier, 1960 in Rom holte das Duo zudem eine Silbermedaille.