Ruder-Olympiasiegerin Ahrenholz tot aufgefunden

Potsdam (SID) - Ruder-Olympiasiegerin Brigitte Ahrenholz ist tot. Die 65-Jährige war seit einem Monat vermisst und wurde am Wochenende von einem Spaziergänger am Zernsee bei Werder/Havel tot aufgefunden. Das bestätigte die Polizei am Montag dem SID. Die Untersuchungen dauern an, Hinweise auf Fremdeinwirken gab es offenbar nicht.

Ruder-Olympiasiegerin Brigitte Ahrenholz ist tot. © SID

Ahrenholz gehörte zu den Spitzenruderinnen der DDR und gewann bei den Olympischen Sommerspielen in Montreal 1976 mit dem Ruder-Achter Gold. Später arbeitete die Ärztin in Werder als Chirurgin und förderte den Rudersport in ihrem Heimatort.