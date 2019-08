Ruder-WM: Zeidler dank starker Vorstellung im Halbfinale

Linz (SID) - Einer-Europameister Oliver Zeidler (Ingolstadt) hat sich dank der nächsten überzeugenden Vorstellung problemlos für das Halbfinale der Ruder-WM in Linz qualifiziert. Der 23 Jahre alte Ex-Schwimmer gewann seinen Viertelfinallauf in 6:49,07 Minuten und ließ dabei den Vorjahresdritten Mindaugas Griskonis (Litauen) hinter sich. Am Freitag kann Zeidler den nächsten Schritt in Richtung erhoffter WM-Medaille machen.

Oliver Zeidler ist erst seit 3 Jahren im Rudern aktiv © SID

"Es war ein schnelles Rennen, anstrengender als der Vorlauf. Es war ein Rennen nach Maß, so wie ich es mir vorstelle", sagte Zeidler. Im Halbfinale erwartet er einen Lauf, der "von der Qualität wie ein Finale" wird. Die Ziele bleiben dennoch hoch. "Wenn ich hier ohne Medaille nach Hause fahre, dann wäre ich schon enttäuscht", sagte er.

Zeidler, der Enkel von Ruder-Olympiasieger Hans-Johann Färber, war bis vor drei Jahren noch als Schwimmer aktiv, wechselte danach aber ins Boot. Seitdem legte er einen rasanten Aufstieg hin und hatte im Juni als erster Deutscher seit 1973 EM-Gold im Einer gewonnen.

In Linz geht es für Zeidler nicht nur um eine WM-Medaille, mit Platz neun hätte er auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele sicher. Mit dem Einzug ins Finale am Sonntag (14.46 Uhr) würde er das Ticket für Tokio lösen.

Auch die Europameister Jonathan Rommelmann/Jason Osborne (Krefeld/Mainz) gaben sich im Leichtgewichts-Doppelzweier keine Blöße. Das Duo, das in dieser Saison bislang noch ungeschlagen ist, gewann sein Viertelfinale ohne Probleme und kämpft am Donnerstag um den Finaleinzug.

Etwas mehr Mühe hatten im Doppelzweier Tim Ole Naske/Stephan Krüger (Hamburg/Frankfurt), die sich aber dennoch durch Platz drei für das Halbfinale qualifizierten.

Der Zweier ohne Steuermann mit Wolf-Niclas Schröder/Paul Gebauer (Berlin/Potsdam) und das Frauen-Duo Anna Calina Schanze/Tabea Schendekehl (Ratzeburg/Dortmund) verpassten den Einzug ins Halbfinale deutlich. Die beiden Boote müssen sich ebenso wie der Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen mit Katrin Thoma/Sophia Krause (Frankfurt/Limburg) und Annekatrin Thiele (Leipzig) im Einer mit dem C/D-Halbfinale begnügen.