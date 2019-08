Ruder-WM: Zeidler problemlos im Viertelfinale

Linz (SID) - Die deutsche Einer-Hoffnung Oliver Zeidler (Ingolstadt) ist ungefährdet ins Viertelfinale der Ruder-WM in Linz/Österreich eingezogen. Der 23 Jahre alte Ex-Schwimmer gewann seinen Vorlauf souverän in 7:02,66 Minuten. In der nächsten Runde am Mittwoch kann Zeidler, der sich im Juni den EM-Titel in Luzern gesichert hatte, den nächsten Schritt in Richtung erhoffter WM-Medaille machen. Das Finale findet am Sonntag statt (14.46 Uhr).

Oliver Zeidler ist erst seit 3 Jahren im Rudern aktiv © SID

Der Enkel von Ruder-Olympiasieger Hans-Johann Färber war bis vor drei Jahren noch als Schwimmer aktiv gewesen, wechselte danach zum Rudern und erlebt seitdem einen rasanten Aufstieg.