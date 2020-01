Rudern: Deutschland-Achter geht mit acht Weltmeistern in die Olympia-Saison

Köln (SID) - Der Deutschland-Achter startet mit acht Weltmeistern in die Olympia-Saison. Richard Schmidt, Malte Jakschik, Torben Johannesen, Johannes Weißenfeld, Jakob Schneider, Laurits Follert, Hannes Ocik und Steuermann Martin Sauer behalten ihren Platz im Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV). Den Sprung neu ins Boot schaffte Olaf Roggensack. "Er bietet das beste Paket und komplettiert damit die Anfangsformation des Achters", sagte Bundestrainer Uwe Bedner über Roggensack.

Keine Umbesetzungen im Deutschland-Achter © SID

Das Team startet vor den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) bei den Weltcups in Sabaudia/Italien (10. bis 12. April), Varese/Italien (1. bis 3. Mai) und Luzern/Schweiz (22. bis 24. Mai) sowie bei den Europameisterschaften in Posen/Polen (5. bis 7. Juni).