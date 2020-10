Rudern: Deutschland-Achter verlängert mit Hauptsponsor bis 2024

Dortmund (SID) - Der Deutschland-Achter kann bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris auf die Unterstützung seines Hauptsponsors (Wilo) bauen. Der Konzern aus Dortmund, Hersteller von Pumpen- und Pumpensystemen, verlängert sein Engagement mit dem Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) um vier Jahre. Das gab das Team Deutschland-Achter am Donnerstag bei der Mannschaftsvorstellung vor der EM (9. bis 11. Oktober) in Posen/Polen bekannt.

Wilo bleibt Hauptsponsors des Ruder-Achters © SID

"Wir sind stolz darauf, das Flaggschiff des deutschen Rudersports auf seinem langen Erfolgsweg unverändert zu begleiten", sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Hermes. Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio ins kommende Jahr sei es dem Unternehmen ein Anliegen, dem "Achter auch weiterhin den Rücken zu stärken".

Der Konzern ist seit 2010 Hauptsponsor des Achters, Athleten aus dem deutschen Flaggschiff absolvieren dort im Rahmen ihres Studiums teilweise Praktika.