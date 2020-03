Rudern: Olympia-Qualifikation und Weltcup-Abschluss abgesagt

Köln (SID) - Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Ruder-Weltverband (FISA) die Reißleine gezogen und alle Wettkämpfe bis Ende Mai abgesagt. Wie die FISA am Samstagabend mitteilte, fallen damit die Olympia-Qualifikation sowie der dritte und abschließende Weltcup im schweizerischen Luzern aus. Betroffen davon sind auch einige deutsche Boote, die auf dem Rotsee noch Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Tokio (ab 24. Juli) lösen wollten.

"Die Nachricht kam jetzt sehr schnell, aber man konnte angesichts der allgemeinen Nachrichtenlage damit rechnen", sagte Bundestrainer Uwe Bender: "Wir hoffen, dass die FISA für die ausstehenden Qualifikationen eine gute Lösung findet."

Der Weltverband steht nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), um etwaige Anpassungen des Qualifikationssystems vorzunehmen. Am Dienstag waren bereits die ersten beiden Weltcups in Italien und die europäischen Qualifikations-Regatten für die Sommerspiele abgesagt worden.