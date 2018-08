Rudern: Vierer ohne Steuerfrau verpasst EM-Medaille

Glasgow (SID) - Die deutsche Ruder-Flotte ist am ersten Finaltag der EM in Glasgow leer ausgegangen. Der Vierer ohne Steuerfrau musste sich bei den European Championships nach einem enttäuschenden Rennen mit Rang sechs begnügen, die übrigen acht Finals des Tages fanden ohne deutsche Beteiligung statt.

Der deutsche Vierer landete am Ende auf Platz sechs © SID

Auf dem Strathclyde Loch südöstlich der schottischen Metropole erwischte der Vierer mit Sophie Oksche (Ingolstadt), Frauke Hacker (Rostock), Alexandra Höffgen (Neuss) und Ida Kruse (Münster) einen schwachen Start und lag schon nach 500 m auf dem letzten Rang, eine Verbesserung gelang nicht mehr. Der Sieg ging an Russland vor Rumänien und Polen.

Vor allem das Fehlen des Vierers ohne Steuermann und des Frauen-Doppelvierers, die jeweils im Hoffnungslauf gescheitert waren, sorgte am Samstag für Enttäuschung. "Wir müssen die Gründe etwas differenzierter betrachten und die Rennen genau analysieren. Aber einige Schwächen waren schon sehr deutlich", sagte der leitende Bundestrainer Ralf Holtmeyer.

Am Sonntag stehen neun weitere Entscheidungen an. Als Gold-Favorit geht dabei der Deutschland-Achter (13.45 Uhr/ZDF) ins Rennen. Zudem kämpfen der Vierer ohne Steuerfrau und Marie Louise Dräger im Leichtgewichts-Einer um Medaillen. Finalchancen hat noch Lars Wichert, der am Samstag um 14.30 Uhr im leichten Einer das Halbfinale bestreitet.

Der DRV hat in Glasgow nur in neun der 18 Klassen Boote ins Rennen geschickt. Viele Top-Ruderer befinden sich bereits im Trainingslager für die WM im bulgarischen Plowdiw (9. bis 16. September).