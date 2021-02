Rückenprobleme: Pechstein sagt WM-Start über 3000 m ab

Heerenveen (SID) - Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (48) verzichtet bei der Einzelstrecken-WM in Heerenveen wegen akuten Rückenproblemen auf ihren Start über 3000 m am Donnerstag. Das gab die fünfmalige Olympiasiegerin via Facebook bekannt.

Pechstein wird über die 3000 m Zehnte © SID

Sie hoffe darauf, "dass mich die medizinische Abteilung für anderen Rennen (Teamverfolgung, Massenstart, 5000m) wieder hinbekommt", führte die Berlinerin aus.