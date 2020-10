Rückenschwimmer Diener knackt Rupprath-Rekord

Budapest (SID) - Rückenspezialist Christian Diener hat beim zweiten Match der International Swimming League in Budapest den elf Jahre alten deutschen 50-m-Rekord von Ex-Weltmeister Thomas Rupprath ausgelöscht. Der 27 Jahre alte Potsdamer siegte bei der lukrativen Profiserie ISL für sein Team London Roar in 22,76 Sekunden und blieb damit neun Hundertstel unter Ruppraths Marke von der EM 2009 in Istanbul.

Rückenschwimmer Diener knackt Rupprath-Rekord © SID

Diener hatte beim Auftakt der ISL über 200 m Rücken gewonnen. Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hatte seine Spitzenathleten angesichts der Corona-Gefahr vor der Teilnahme an der fünfwöchigen Serie, zu der Topschwimmer aus aller Welt eingeflogen wurden, gewarnt.