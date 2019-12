Rückkampf zwischen Wilder und Fury am 22. Februar perfekt

Köln (SID) - Der mit Spannung erwartete Rückkampf zwischen dem US-amerikanischen Box-Weltmeister Deontay Wilder und seinem britischen Herausforderer Tyson Fury ist endgültig perfekt. Wie die Promoter am Freitag (Ortszeit) verkündeten, steigt das Match zwischen den beiden ungeschlagenen Schwergewichtskämpfern wie erwartet am 22. Februar in Las Vegas. Austragungsort wird das MGM Grand Hotel.

Deontay Wilder (l.) will den Rückkampf gegen Tyson Fury © SID

Das erste Aufeinandertreffen zwischen dem "Bronze Bomber" Wilder und Klitschko-Bezwinger Fury am 1. Dezember 2018 war mit einem diskutablen Unentschieden zu Ende gegangen. Der 34 Jahre alte Wilder hat seinen Gürtel des Verbandes WBC seither zweimal verteidigt, auch Fury gewann zwei Kämpfe, unter anderem gegen den Magdeburger Tom Schwarz. "Ich bin glücklich und aufgeregt, dass der Rückkampf endlich stattfindet", sagte Wilder.