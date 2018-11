Rückkehr mit 45: Gibernau startet in der MotoE

Madrid (SID) - Der zweimalige MotoGP-Vizeweltmeister Sete Gibernau kehrt mit 45 Jahren auf die Rennstrecke zurück. In der kommenden Saison wird der Spanier in der neuen Elektroserie MotoE für Pons Racing an den Start gehen. Das gab der Rennstall am Montag bekannt.

Sete Gibernau startet kommende Saison in der MotoE © SID

Gibernau, 2003 und 2004 in der Motorrad-Königsklasse MotoGP jeweils hinter dem italienischen Superstar Valentino Rossi Zweiter, hatte 1996 seine erste komplette Saison in der Straßen-WM absolviert. 2009 fuhr er zuletzt in der MotoGP.

In der MotoE werden 2019 fünf Läufe im Rahmen der Straßen-WM ausgetragen. Vorerst wird nur in Europa gefahren, das Auftaktrennen findet am 5. Mai in Le Mans/Frankreich statt. Alle zwölf Teams, darunter der deutsche Rennstall Intact GP, verwenden das gleiche Fabrikat.