Rückkehr von Rode und Dost möglich

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt darf im Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 am Montag (20.30 Uhr/DAZN) auf die Rückkehr von Mittelfeldspieler Sebastian Rode und Angreifer Bas Dost hoffen. Das Duo, das wegen muskulärer Probleme in der Europa League beim FC Arsenal gefehlt hatte, nahm am Training am Sonntag teil.

Bas Dost steht vor möglicher Rückkehr © SID

"Im Moment kann ich aber noch nicht sagen, ob der eine oder der andere, beide oder vielleicht doch keiner spielen wird", sagte Trainer Adi Hütter.