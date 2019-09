Rücktritt vom Rücktritt: Prosinecki bleibt bosnischer Nationaltrainer

Sarajevo (SID) - Rücktritt vom Rücktritt: Robert Prosinecki bleibt nun doch Trainer der bosnischen Fußball-Nationalmannschaft. Nur drei Tage nach seiner Demission nahm der 50-Jährige seine Entscheidung vom Sonntagabend zurück. "Nach langen Gesprächen mit dem Verband, der mir seine volle Unterstützung zugesichert hat, habe ich mich entschieden, die Menschen nicht zu enttäuschen", sagte Prosinecki, dessen Vertrag noch bis zum Ende der EM-Qualifikation läuft.

Robert Prosinecki bleibt nun doch Trainer von Bosnien © SID

Nach dem 2:4 in Armenien war der frühere kroatische Nationalspieler als Trainer der bosnischen Auswahl zurückgetreten. Der Verband bot dem in Schwenningen geborenen Trainer kurz darauf allerdings die Unterstützung bis zum Ende der Vertragslaufzeit an.

Bosnien steht in der Qualifikation für die paneuropäische EM im kommenden Jahr nach sechs Spielen mit sieben Punkten auf Rang vier der Gruppe J.