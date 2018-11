Rugby: Deutsches Team beendet WM-Qualifikation mit Kantersieg

Marseille (SID) - Nach dem geplatzten WM-Traum hat die deutsche Rugby-Nationalmannschaft das Qualifikationsturnier mit einem eindrucksvollen Kantersieg beendet. Eine Woche nach der entscheidenden 10:29-Niederlage gegen den Top-Favoriten Kanada gewannen die "Schwarzen Adler" in Marseille gegen Kenia 43:6 (12:6). Überragender Spieler war Sebastian Ferreira mit drei Versuchen.

Die deutsche Mannschaft gewinnt deutlich gegen Kenia © SID

Die Entscheidung über die Qualifikation für die WM 2019 in Japan fällt am Freitagabend im Spiel zwischen Kanada und Hongkong. Die Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes, die sich noch nie für die WM qualifiziert hat, hatte im Rennen um das letzte Japan-Ticket durch die Niederlage gegen die Kanadier keine Chance mehr.

Der Sieger des sogenannten Repechage-Turniers in Frankreich darf bei der WM (20. September bis 2. November) in der Gruppe B antreten - unter anderem gegen Neuseelands legendäre "All Blacks" und die "Springboks", den zweimaligen Weltmeister Südafrika.