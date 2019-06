Rugby: Deutschland bei "Oktoberfest 7s" gegen Olympiasieger Fidschi

München (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft im 7er-Rugby trifft bei der zweiten Auflage des "Oktoberfest 7s"-Turniers (21./22. September) in München auf Olympiasieger Fidschi. Das ergab die Auslosung am Mittwoch. Weitere Gruppengegner bei dem hochkarätig besetzten Event sind für das Team von Bundestrainer Vuyo Zangqa die USA und Frankreich. In Gruppe B treffen Neuseeland, England, Titelverteidiger Australien und Südafrika aufeinander.

Die Gruppengegner der Deutschen stehen fest © SID

Das Einladungsturnier im Olympiastadion hatte 2017 seine Premiere gefeiert, im Vorjahr gab es jedoch zunächst keine Fortsetzung. Nun kehrt die Veranstaltung zurück. Gelockt werden die Weltklasse-Spieler aus den starken Nationen nach Angaben der Veranstalter unter anderem gezielt mit der Aussicht, einen Besuch auf dem weltberühmten Oktoberfest anschließen zu können.