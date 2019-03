Rugby-EM: Deutschland muss in die Relegation

Köln (SID) - Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat in der Europameisterschaft auch ihr letztes Saisonspiel verloren und muss damit in die Abstiegs-Relegation. Gegen den Tabellenzweiten Spanien verlor die Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) in Köln ihre fünfte Partie der EM-Runde klar mit 10:33 (3:12). Nun bestreitet die deutsche Mannschaft am 1. Juni ein Play-off-Spiel um den Klassenerhalt.

Für die DRV-Auswahl geht es dort um den Verbleib in der Rugby Europe Championship, der höchsten europäischen Liga unterhalb der "Six Nations" mit den Top-Nationen wie Wales, England oder Schottland. Gegner der Deutschen ist der Sieger der zweitklassigen Rugby Europe Trophy. Nach derzeitigem Stand wäre dies Portugal, das Deutschland im Juni des vergangenen Jahres im Rahmen der WM-Qualifikation knapp geschlagen hatte.

Deutschlands 15er-Nationalmannschaft hatte im Vorjahr bei der EM mit Rang drei ihr bislang bestes Ergebnis verbucht, dabei aber massiv von Punktabzügen für die Konkurrenz profitiert. Im November hatten die "Schwarzen Adler" deshalb sogar an der Hoffnungsrunde um den letzten WM-Startplatz teilnehmen dürfen und dort Kanada nur knapp den Vortritt lassen müssen.