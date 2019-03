Rugby-EM: Deutschland verpasst Überraschung in Georgien klar

Kutaissi (SID) - Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat im Rahmen der Europameisterschaft eine Überraschung deutlich verpasst und ist weiter ohne Sieg. Bei Topfavorit Georgien, der seit 2008 neun von elf möglichen Titeln gewonnen hat, verlor die Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) am Sonntag in Kutaissi auch ihr fünftes Saisonspiel klar mit 3:52 (3:21). Damit droht dem deutschen Team die Abstiegs-Relegation.

Lediglich bei einem Sieg im abschließenden Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Spanien am kommenden Sonntag könnte die DRV-Auswahl ein Play-off-Spiel noch abwenden. Es ginge dort um den Verbleib in der Rugby Europe Championship, der höchsten europäischen Liga unterhalb der "Six Nations" mit den Top-Nationen wie England, Schottland und Frankreich.

Deutschlands 15er-Nationalmannschaft hatte im Vorjahr bei der EM mit Rang drei ihr bislang bestes Ergebnis verbucht, dabei aber massiv von Punktabzügen für die Konkurrenz profitiert. Im November hatten die "Schwarzen Adler" deshalb sogar an der Hoffnungsrunde um den letzten WM-Startplatz teilnehmen dürfen und dort Kanada nur knapp den Vortritt lassen müssen.