Rugby-WM: England im Viertelfinale - Japan kurz davor

Tokio (SID) - England ist als erstes Team ins Viertelfinale der Rugby-WM in Japan eingezogen. Im dritten Vorrundenspiel besiegte der Weltmeister von 2003 Argentinien 39:10 und führt die Gruppe C mit einer makellosen Bilanz an. Im Viertelfinale könnte England auf Australien oder Wales treffen.

Coach Jones steht mit England im WM-Viertelfinale © SID

Auch Japan war am Samstag erfolgreich. Der Gastgeber schlug Samoa vor 45.000 Zuschauern mit 38:19 und kam dem erstmaligen Einzug in die Runde der letzten Acht wieder einen Schritt näher. Japan führt in der Gruppe A mit 14 Punkten vor Irland (11).

Australien hatte zuvor seinen zweiten Vorrundensieg gefeiert. Beim 45:10 gegen Uruguay wurde der Vizeweltmeister von 2015 seiner Favoritenrolle gerecht. Die Waliser, die unter anderem bereits Australien bezwungen haben, sind erst am Mittwoch bei ihrem dritten Gruppenspiel gegen Fidschi wieder im Einsatz.

Insgesamt nehmen 20 Teams an der WM-Endrunde teil, die deutsche Mannschaft hatte sich nicht qualifiziert. Die beiden Erstplatzierten der vier Fünfer-Vorrundengruppen ziehen ins Viertelfinale ein. Dort geht es ab dem 19. Oktober im K.o.-Modus um den Titel.