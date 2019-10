Rugby: WM-Gastgeber Japan im Viertelfinale

Tokio (SID) - Japans Rugby-Nationalmannschaft ist bei der Heim-WM als letztes Team ins Viertelfinale eingezogen. Die Gastgeber feierten in Yokohama beim 28:21 gegen Schottland den vierten Erfolg und sicherten sich den Sieg in der Vorrundengruppe A. Damit gehen die Japaner einem Viertelfinal-Duell mit Titelverteidiger Neuseeland aus dem Weg, stattdessen geht es in der Runde der besten Acht am kommenden Sonntag gegen Südafrika.

Japan feierte den Einzug in das Viertelfinale © SID

Neuseelands Gegner im Viertelfinale ist Irland, das hinter Japan Gruppenzweiter wurde. Wales spielt gegen Frankreich, zudem messen sich England und Australien. Die Partien finden allesamt am kommenden Wochenende statt. Deutschland war in der WM-Qualifikation gescheitert.