Rugby-WM: Wales ringt Frankreich nieder

Tokio (SID) - Mitfavorit Wales hat bei der Rugby-WM nach einem Kraftakt gegen ein überraschend starkes Frankreich das Halbfinale erreicht. Der Six-Nations-Sieger rang die lange in Unterzahl agierenden Franzosen in einem packenden Krimi mit 20:19 (10:19) nieder. Ihren Gegner ermitteln Gastgeber Japan und Südafrika.

Frankreich hatte vor knapp 50.000 Fans im ausverkauften Rugby-Stadion in Tokio einen Blitzstart hingelegt und nach zwei Versuchen binnen der ersten acht Minuten früh mit 12:0 geführt. Nachdem sich die Waliser bis auf 10:12 wieder herangekämpft hatten, sorgte Virimi Vakatawa (31.) mit seinem Versuch für den Pausenstand.

Im zweiten Durchgang sah dann Frankreichs Sebastien Vahaamahina nach einer Tätlichkeit früh die Rote Karte, die Bleus mussten folglich über 30 Minuten mit einem Spieler weniger auf dem Feld agieren. Doch mit einer beeindruckenden Energie- und Willensleistung verteidigten die Franzosen ihren Vorsprung bis in die Schlussphase. Erst fünf Minuten vor dem Ende ging Wales in Führung.

Am Samstag hatten bereits Titelverteidiger Neuseeland und der frühere Champion England mit eindrucksvollen Siegen die Vorschlussrunde erreicht. Die All Blacks gewannen gegen Mitfavorit Irland nach einer Demonstration der Stärke 46:14. England hatte zuvor beim 40:16 über Australien ebenfalls kaum Mühe gehabt. Beide Halbfinal-Partien steigen am kommenden Wochenende.