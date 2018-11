Rumäne Hategan pfeift Länderspiel-Klassiker gegen Niederlande

Gelsenkirchen (SID) - Der Rumäne Ovidiu Haţegan pfeift den Nations-League-Abschluss der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Gelsenkirchen gegen die Niederlande. Der 38 Jahre alte Arzt ist seit 2008 FIFA-Schiedsrichter und kam unter anderen bei der EM 2016 in Frankreich zum Einsatz.

Ovidiu Haţegan leitete bislang ein Spiel der DFB-Auswahl © SID

Hategan leitete bisher ein Spiel der DFB-Auswahl. Im Oktober 2016 feierte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in der WM-Qualifikation in Hamburg einen 3:0-Heimsieg gegen Tschechien.