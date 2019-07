Rummenigge: "Geben keine Wasserstandsmeldungen ab"

München (SID) - Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sieht den deutschen Fußball-Rekordmeister trotz der ausufernden Ablösesummen am Transfermarkt "immer noch wettbewerbsfähig. Da mache ich mir keine Sorgen", sagte Rummenigge am Donnerstagabend bei der Vorstellung eines neuen Partners in der Allianz Arena.

Rummenigge macht sich keine Sorgen um seine Bayern © SID

Nachfragen zu Wunschspieler Leroy Sane wehrte er ab: "Wir wollen in Transferangelegenheiten in der Öffentlichkeit weniger offensiv auftreten. Deshalb gebe ich keine Wasserstandsmeldungen ab." Der Flügelspieler von Manchester City wollte sich nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub zu seinen Zukunftsplänen äußern. Ob es bereits eine Kontaktaufnahme mit Sane (23) gegeben habe, kommentiere er nicht, so Rummenigge.

Die Münchner sind weiter händeringend auf der Suche nach Verstärkungen. Trainer Niko Kovac forderte bereits vier neue Spieler. Bisher hat der FC Bayern die Weltmeister Lucas Hernandez (80 Millionen Euro/Atletico Madrid) und Benjamin Pavard (VfB Stuttgart/35) sowie Sturmtalent Jann-Fiete Arp (Hamburg/3) verpflichtet.