Rummenigge: Thiago wohl weg - kein Havertz-Transfer im Sommer

Köln (SID) - Mittelfeldstar Thiago wird den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München nach sieben Jahren wahrscheinlich in diesem Sommer verlassen. "Wir haben mit ihm seriös verhandelt und haben ihm alle seine Wünsche erfüllt. Doch es sieht so aus, dass er zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues machen möchte", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge der Bild-Zeitung.

Der Vertrag des 29-Jährigen läuft zwar noch bis Mitte 2021, doch Rummenigge schließt einen ablösefreien Transfer des spanischen Nationalspielers aus. "Wir wollen keinen Spieler im nächsten Jahr kostenlos verlieren", betonte er.

Unabhängig davon sieht Rummenigge vor dem DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) in Berlin keine Chance auf einen Sommertransfer des Bayer-Supertalents Kai Havertz. "Das wird für uns finanziell in diesem Jahr nicht möglich sein", sagte er Sport1. "Ich würde Rudi Völler wünschen, dass er noch ein Jahr in Leverkusen bleibt. Denn wir haben Interesse an Konkurrenz." Nach der Verpflichtung des Nationalstürmers Leroy Sane (Manchester City) sind die Möglichkeiten der Bayern begrenzt.