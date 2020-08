Rummenigge bei Alaba "vorsichtig optimistisch"

München (SID) - Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist "vorsichtig optimistisch", dass Abwehrchef David Alaba seinen 2021 auslaufenden Vertrag beim Rekordmeister verlängert. Man arbeite an "einer Lösung", sagte Rummenigge am Dienstag in München.

Karl-Heinz Rummenigge kündigt Aktion gegen Rassismus an © SID

Der umworbene Österreicher wollte sich am Samstag nach dem Achtelfinalspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea nicht zu seiner Zukunft äußern. Der Fokus liege derzeit vielmehr auf dem Finalturnier in Lissabon.

Dagegen erscheint ein Wechsel von Thiago (29) im Sommer weiter wahrscheinlich. "Es ist bekannt, dass er etwas Neues machen will. Wenn ein Verein auf uns zukommt und eine faire Ablöse bietet, werden wir uns damit befassen", sagte Rummenigge.

Gleichzeitig schloss er erneut eine Weiterbeschäftigung von Philippe Coutinho beim Rekordmeister aus. Der FC Bayern könne angesichts der Coronakrise "in dieser auch für uns wirtschaftlich schwierigen Zeit keine weiteren Invests in dieser Größenordnung vornehmen". Coutinho (28) ist vom FC Barcelona ausgeliehen und nimmt aktuell noch für die Münchner an den Champions-League-Spielen teil, danach läuft sein Vertrag bei den Bayern aus.