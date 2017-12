Rummenigge dankt Heynckes: "Wunderbares Comeback"

München (SID) - Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat sich bei Jupp Heynckes und dessen Trainerteam dafür bedankt, dass der Verein selten "in so entspannter Atmosphäre Weihnachten feiern konnte wie in diesen Tagen. Unser Jupp hat ein wunderbares Comeback hingelegt", sagte Rummenigge in seiner offiziellen Weihnachts-Grußbotschaft auf der Homepage des FC Bayern.

"Unser Jupp": Rummenigges Dank an Heynckes © SID

15 von 16 Spielen habe man mit Heynckes seit dessen Amtsübernahme Anfang Oktober gewonnen. "Und ich bin überzeugt, dass er die Mannschaft nach der Winterpause weiter voranbringen wird", sagte Rummenigge. Sein Dank gelte aber auch Heynckes' Vorgänger Carlo Ancelotti, "der uns vergangenen Sommer zu der besagten fünften Meisterschaft geführt hat".

Diese fünfte Meisterschaft bezeichnete Rummenigge als "historische Leistung! Eine solche bayerische Dominanz gab es nicht einmal in den sogenannten goldenen 70er Jahren." Zudem sei die Mannschaft "drauf und dran, diese Serie fortzusetzen. Auch in Champions League und DFB-Pokal sind wir auf Kurs. Dafür möchte ich mich bei unserer Mannschaft herzlich bedanken. Es macht große Freude, sie bei ihrem Tanz auf drei Hochzeiten zu begleiten."