Rummenigge erteilt Lewandowski-Transfer klare Absage

München (SID) - Karl-Heinz Rummenigge hat einem möglichen Wechsel von Torjäger Robert Lewandowski zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid erneut eine klare Absage erteilt. "Er spielt gesichert in der kommenden Saison bei Bayern München. Darauf nehme ich gerne Wetten an", sagte der Münchner Vorstandsvorsitzende vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Dortmund bei Sky.

Lewandowski soll ein Bayer bleiben © SID

Spanische Medien hatten zuletzt berichtet, dass der 29-jährige Pole den deutschen Rekordmeister trotz eines bis 2021 laufenden Vertrages um eine Freigabe im Sommer gebeten habe. Rummenigge erklärte zudem, mit den Real-Verantwortlichen sei bisher über einen Lewandowski-Transfer "überhaupt nicht gesprochen worden".