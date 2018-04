Rummenigge verteidigt Lewandowski gegen "lächerliche" Kritik

München (SID) - Karl-Heinz Rummenigge hat Torjäger Robert Lewandowski nach dessen torlosem Auftritt im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid (1:2) gegen aufkommende Kritik verteidigt. Er finde diese Diskussionen "lächerlich", sagte der Vorstandsvorsitzende von Bayern München vor dem Abflug des deutschen Rekordmeisters zum Rückspiel am Dienstag in Madrid (20.45 Uhr/Sky und ZDF).

Rummenigge stellt sich vor seinen Stürmer Lewandowski © SID

"Wir sind froh", betonte Rummenigge, dass Lewandowski "bei uns ist und dass er auch im nächsten Jahr bei uns spielen wird. Das ist eine Tormaschine". Außerdem, ergänzte der Klubchef, habe es auch bei Gerd Müller mal "acht, zehn Spiele gegeben", in denen es nicht so gelaufen sei "und er eben nicht so viel getroffen hat".