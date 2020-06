Russland: Auch Dynamo Moskau mit Coronafällen - Spiel verschoben

Moskau (SID) - Das ursprünglich für Sonntagabend angesetzte Spiel des FK Krasnodar gegen Dynamo Moskau in der ersten russischen Fußball-Liga wurde aufgrund mehrerer Coronafälle beim Klub aus Moskau verschoben. Wie der russische Verband bekannt gab, wurden drei Spieler des Vereins positiv auf das Virus getestet. Der Nachholtermin steht aber schon fest. "Das Spiel zwischen Krasnodar und Dynamo wird am 19. Juli stattfinden", hieß es in einem Statement.

Drei Spieler von Dynamo Moskau mit positivem Coronatest © SID

Zuvor hatte Krasnodar einer Verschiebung zugestimmt. Bei Moskau wurden die drei betreffenden Spieler für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. In dem Statement des Verbandes hieß es außerdem, dass das restliche Team, die Trainer und weitere Mitarbeiter des Moskauer Klubs sich seit Samstag auf dem Trainingsgelände des Vereins befinden. Dazu könnte auch Ex-BVB-Stürmer Maximilian Philipp zählen.

Bereits am Donnerstag waren bei Ligakonkurrent FK Rostow sechs Infektionen bekannt geworden. Gegner FK Sotschi hatte sich aber gegen eine Verschiebung der Partie gewehrt. Da sich der komplette Kader von Rostow in Quarantäne befindet, musste der Klub am vergangenen Samstag mit einem Nachwuchsteam antreten, und verlor mit 1:10.