Russlands Skandal-Leichtathleten droht Ausschluss aus Weltverband - letzte Gnadenfrist bis Mitte August

Monte Carlo (SID) - Russlands Skandal-Leichtathleten sollen im Zuge des massiven Doping- und Betrugsskandals komplett aus dem Weltverband ausgeschlossen werden - wenn der russische Verband bis zum 15. August nicht eine eigentlich bis zum 1. Juli fällige Geldstrafe zahlt. Das gab World Athletics nach einer virtuellen Council-Sitzung am Donnerstag bekannt. Wird das Geld nicht rechtzeitig überwiesen, gilt es als äußerst unwahrscheinlich, dass russische Leichtathleten im nächsten Jahr an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen können.

Der Prozess, dass russische Athleten den Status eines neutralen Athleten beantragen können, bleibt bis zu der Zahlung ebenfalls ausgesetzt.