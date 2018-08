Ryder Cup: Europas Kapitän Björn hofft auf Woods

Saint Louis (SID) - Eine Teilnahme von Golf-Legende Tiger Woods beim Ryder Cup im September in Paris wäre ein ganz spezieller Kick für den traditionsreichen Kontinentalvergleich zwischen den USA und Europa. Diese Meinung vertrat der Däne Thomas Björn, Kapitän des europäischen Teams, im Vorfeld der PGA Championship in dieser Woche in St. Louis/Missouri.

Björn würde sich über Tiger Woods beim Ryder Cup freuen © SID

"Meiner Meinung nach ist Tiger der Beste, der dieses wunderbare Spiel jemals gespielt hat", sagte Björn: "Wenn er für die USA antreten würde, wäre das ein Gewinn für die gesamte Sportart." Um sich auf direktem Weg für das US-Team zu qualifizieren, müsste Woods das Turnier in St. Louis gewinnen. Andernfalls wäre er auf eine Wildcard von US-Kapitän Jim Furyk angewiesen.

Björn hat nicht die Befürchtung, dass die jüngeren Ryder-Cup-Spieler bei einer Teilnahme von Woods in Ehrfurcht erstarren könnten. "Im Gegenteil, es ist doch ein Segen für diese Generation, dass sie noch mit Tiger Woods zusammen spielen können", sagte der Däne. Der Schotte Russell Knox hatte Woods bei der British Open im Juli als "mythische Kreatur" bezeichnet.